Сб, 17.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Журналист: Центристская партия и EKRE – заложники своих вице-председателей

Copy
Михаил Кылварт и Яак Мадисон.
Михаил Кылварт и Яак Мадисон. Фото: Keskerakond

В программе Keskpäevatund на радио Kuku Айнар Рууссаар, Марек Страндберг и Игнар Фьюк обсудили больницы и медицинскую систему, объединение оппозиции и идеи министра юстиции и цифровых технологий. 

Больницы

Сперва журналисты обсудили очереди из бригад скорой помощи, возникшие в Талинне на прошлой неделе. Рууссаар сказал, что нуждающимся не могут помочь даже нынешние больницы, но в то же время идут оживленные разговоры о строительстве новой, большой больницы. В центре внимания постоянно находятся темы старения и сокращения населения, но никогда не качество медицины или персонала.

Ключевые слова

Наверх