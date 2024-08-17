Журналист: Центристская партия и EKRE – заложники своих вице-председателей

Больницы

Сперва журналисты обсудили очереди из бригад скорой помощи, возникшие в Талинне на прошлой неделе. Рууссаар сказал, что нуждающимся не могут помочь даже нынешние больницы, но в то же время идут оживленные разговоры о строительстве новой, большой больницы. В центре внимания постоянно находятся темы старения и сокращения населения, но никогда не качество медицины или персонала.