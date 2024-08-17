Карис: наши города и села сохраняются до тех пор, пока мы чувствуем ответственность и гордость за свою Родину

«В Вырумаа проходит День эстонских деревень. Я рад, что сердце нашего деревенского движения находится в нужном месте и есть желание формировать местную, и, конечно, не только местную жизнь, - написал Карис в соцсетях. - Эстония - наши города и села - сохраняются до тех пор, пока мы чувствуем ответственность и гордость за свою Родину. Мы испытываем истинное чувство гражданственности. Эстонское деревенское движение имеет взаимоподдерживающую сеть. Лидеры знают, что им нельзя оставаться в своих мыслях и мечтах, потому что одни только мечты не двигаются вперед. Обращаясь к деревне, вы обращаетесь ко всей Эстонии».