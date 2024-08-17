Посетивший День эстонских деревень в Вырумаа президент Алар Карис высоко оценил работу организующего этот день деревенского движения Kodukant.
Карис: наши города и села сохраняются до тех пор, пока мы чувствуем ответственность и гордость за свою Родину
«В Вырумаа проходит День эстонских деревень. Я рад, что сердце нашего деревенского движения находится в нужном месте и есть желание формировать местную, и, конечно, не только местную жизнь, - написал Карис в соцсетях. - Эстония - наши города и села - сохраняются до тех пор, пока мы чувствуем ответственность и гордость за свою Родину. Мы испытываем истинное чувство гражданственности. Эстонское деревенское движение имеет взаимоподдерживающую сеть. Лидеры знают, что им нельзя оставаться в своих мыслях и мечтах, потому что одни только мечты не двигаются вперед. Обращаясь к деревне, вы обращаетесь ко всей Эстонии».
В субботу и воскресенье проходит 15-й День эстонских деревень, цель которого - собрать вместе представителей уездных деревень, партнеров по сотрудничеству и органы власти для проведения совместных мозговых штурмов по вопросам развития сельской жизни. Деревенский день организуют деревенское движение Kodukant и Центр развития. В этом году он проходит под девизом «Обратись к деревне».
«Обратись к деревне» - это формат совместной творческой дискуссии, в ходе которого семь открытых выруских деревень принимают гостей со всей Эстонии и совместно ищут знания, навыки и ценности - искусство выживания - которые помогут там жить лучше и создать лучшее будущее на основе своей культуры.