ФОТО В Пыхья-Таллинне началось строительство нового жилого комплекса

Застройщиком расположенного напротив главных ворот фабрики «Пыхьяла» является компания Scandium Kinnisvara, а строительство ведет Fund Ehitus. Жилой комплекс будет завершен осенью 2025 года.

Так будет выглядеть Marati Kvartal. Фото: Scandium Kinnisvara

«Marati Kvartal – это очень большой и интересный проект, в рамках которого мы создаем как гостевые апартаменты, так и коммерческие площади. По сути, это первая веха в реализации проекта застройки порта Беккера», - сказал основатель и партнер компании Scandium Kinnisvara Майдо Люйсте.

Расположенная рядом территория фабрики «Пыхьяла» становится все разнообразнее, представляет собой прекрасно работающую среду, где уже трудятся сотни людей. По вечерам и в выходные дни район становится еще более оживленным, привлекая туристов из ближнего и дальнего зарубежья. По словам Люйсте, Marati Kvartal также создаст возможность приобрести квартиру в этом районе и в числе первых воспользоваться преимуществами этого быстро развивающегося региона».

Так будет выглядеть Marati Kvartal. Фото: Scandium Kinnisvara

«Оконечность полуострова Копли – уже знакомый для нас район. Мы долго и успешно работали на Коплиских линиях, и теперь рады возможности внести значительный вклад в развитие улицы Марати рядом с фабрикой «Пыхьяла». Это особое городское пространство в контексте всей Европы, которое скоро станет новым центром притяжения в Таллинне», - отметил генеральный директор Fund Ehitus Рейго Маросов.

С верхних этажей четырехэтажных зданий квартала, выходящих в сторону моря, будут открываться виды на противоположный берег залива и гавань. Жилой комплекс станет первой вехой и воротами в большой приморский район порта Беккера.

Так будет выглядеть Marati Kvartal. Фото: Scandium Kinnisvara

Архитекторами Marati Kvartal выступили компании Guru Projekt и Apex Arhitektuuribüroo. Галина Бурнакова и Ает Григорьев создали разнообразный дизайн интерьеров зданий, который отдает дань индустриальному наследию фабрики «Пыхьяла». Продажа квартир и сдача в аренду коммерческих площадей уже начались. Строительство жилого комплекса будет завершено через год.