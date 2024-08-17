Cократилось число нелегальных пересечений границ ЕС

В свою очередь в агентстве по охране внешних границ ЕС Frontex подсчитали, что число нелегальных пересечений границ ЕС за семь месяцев 2024 года сократилось на 36% - до 113 400. Наибольшее снижение было отмечено на маршрутах в Западных Балканах и Центральном Средиземноморье - на 75% и 64% соответственно.

Как уточняет газета Welt am Sonntag, снижение связано с существенным сокращением миграции в Италию морским путем. В Еврокомиссии полагают, что динамика, вероятнее всего, объясняется работой контролирующих органов: «Скорее всего, это снижение связано с продолжающимися операциями по регулированию миграции и борьбе с контрабандой, проводимыми ливийскими и тунисскими властями».

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони Италия недавно активизировала дипотношения и экономическое сотрудничество с этими двумя североафриканскими государствами, напомнило агентство KNA.

Возникли новые пути обхода запретов

Вместе с тем на фоне снижения цифр на итальянском направлении в этом году резко возросло число переправ через Атлантику из Северной Африки по опасному маршруту со въездом через Канарские острова (плюс 148%, 21 844 случая). Кроме того, показатели увеличились и на восточном маршруте - через греческие острова (плюс 57%, 26 300 случаев), пишет Welt am Sonntag.

В то же время в МВД Испании заявляют, что благодаря борьбе с сетями контрабандистов в Африке предотвращены порядка 40% всех нелегальных выездов.