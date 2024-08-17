Эксперт: в чем главная причина конфликтов между соседями в многоквартирном доме

Исполнительный руководитель Pindi Kinnisvarahaldus Рональд Тыниссон сказал, что если правила внутреннего распорядка были приняты на общем собрании, и они отвечают всем требованиям, то их следует соблюдать всем жильцам дома.

«Я не видел ни одного документа, касающегося внутреннего распорядка, в который было бы включено какое-либо несправедливое ограничение или требование. При курении на балконе порывом ветра токсичный дым сигарет через открытое окно может проникнуть в квартиру соседа или же через вентиляционное отверстие дым может попасть в его жилые помещения.

Запрет на хранение различного хлама на лестничных клетках и в подвалах для обеспечения пожарной безопасности является в прямом смысле официальным требованием властей, а если водитель, сидя в автомобиле с включенным двигателем на парковке, неспешно ведет продолжительный телефонный разговор, то это может означать, что при неблагоприятных погодных условиях помещения жильцов нижних этажей наполнятся выхлопными газами, кроме того, много неразберихи и беспорядка возникает также и с хранением мусора», - перечислил проблемы Тыниссон.

«Если проживающие в доме уже много лет жильцы достаточно активно заботятся о своей жизненной среде и о благополучии соседей, то новые жильцы нередко наплевательски относятся к определенным пунктам внутреннего распорядка. По вполне понятным причинам это вызывает распри между соседями, и правление товарищества или управляющий домом вынуждены вмешиваться, разъясняя необходимость соблюдения ограничений», - добавил он.

«Однако самые большие проблемы создают квартиросъемщики, поскольку, во-первых, они не считают съемную квартиру своим настоящим домом и, во-вторых, многие владельцы квартир по своей небрежности попросту не включают в договор аренды пункт о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка. В связи с этим арендаторы, не обремененные мыслительными способностями, даже не понимают, что полуночные вечеринки в сопровождении громкой музыки в многоквартирном доме нарушают ночной покой многих соседей, и только появление полиции за дверью может призвать их к порядку», - сказал в заключение Тыниссон.