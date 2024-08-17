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Эксперт: в чем главная причина конфликтов между соседями в многоквартирном доме

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Фото: Shutterstock

Принятые самими жильцами многоквартирных домов правила внутреннего распорядка можно считать проявлением добрых намерений ради того, чтобы все соседи жили во взаимопонимании и гармонии между собой. В реальности же крайне мало таких домов, где соседи не поссорились бы по причине нарушения правил внутреннего распорядка.

Исполнительный руководитель Pindi Kinnisvarahaldus Рональд Тыниссон сказал, что если правила внутреннего распорядка были приняты на общем собрании, и они отвечают всем требованиям, то их следует соблюдать всем жильцам дома.

«Я не видел ни одного документа, касающегося внутреннего распорядка, в который было бы включено какое-либо несправедливое ограничение или требование. При курении на балконе порывом ветра токсичный дым сигарет через открытое окно может проникнуть в квартиру соседа или же через вентиляционное отверстие дым может попасть в его жилые помещения.

Запрет на хранение различного хлама на лестничных клетках и в подвалах для обеспечения пожарной безопасности является в прямом смысле официальным требованием властей, а если водитель, сидя в автомобиле с включенным двигателем на парковке, неспешно ведет продолжительный телефонный разговор, то это может означать, что при неблагоприятных погодных условиях помещения жильцов нижних этажей наполнятся выхлопными газами, кроме того, много неразберихи и беспорядка возникает также и с хранением мусора», - перечислил проблемы Тыниссон.

«Если проживающие в доме уже много лет жильцы достаточно активно заботятся о своей жизненной среде и о благополучии соседей, то новые жильцы нередко наплевательски относятся к определенным пунктам внутреннего распорядка. По вполне понятным причинам это вызывает распри между соседями, и правление товарищества или управляющий домом вынуждены вмешиваться, разъясняя необходимость соблюдения ограничений», - добавил он.

«Однако самые большие проблемы создают квартиросъемщики, поскольку, во-первых, они не считают съемную квартиру своим настоящим домом и, во-вторых, многие владельцы квартир по своей небрежности попросту не включают в договор аренды пункт о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка. В связи с этим арендаторы, не обремененные мыслительными способностями, даже не понимают, что полуночные вечеринки в сопровождении громкой музыки в многоквартирном доме нарушают ночной покой многих соседей, и только появление полиции за дверью может призвать их к порядку», - сказал в заключение Тыниссон.

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