Банк отвечает на вопрос: когда наступает подходящее время для покупки жилья?

По словам руководителя Центра кредитной компетенции Luminor, хорошей практикой является проверка своей готовности в течение определенного периода времени, чтобы понять, сможете ли вы выполнить потенциальное обязательство.

Например, один из способов - ежемесячно в течение шести месяцев откладывать определенную сумму на покрытие платежей по кредиту. Таким образом, вы сможете понять, по карману ли вам кредит и насколько комфортно вы себя чувствуете, беря на себя такие обязательства.

В любом случае важно иметь запас сбережений на случай непредвиденных обстоятельств, который должен составлять не менее трех-шести месяцев дохода.

Хелина Кикас отметила, что при выборе конкретного жилья покупателям необходимо определить районы, которые соответствуют их желаниям, финансовым возможностям и образу жизни. Например, следует обязательно учитывать расположение места работы или школы, а если в семье есть маленькие дети, то детского сада или места проведения досуга.

Как выбрать подходящее жилье?

Кроме того, необходимо учитывать, есть ли поблизости все необходимое для повседневной жизни, например, как далеко вы находитесь от продуктового магазина, тренажерных залов, развлекательных центров и живописных мест. Это особенно важно, если у людей нет собственных средств передвижения и они пользуются общественным транспортом.

«При выборе жилья, конечно, важно учитывать размер семьи. Если у вас есть маленькие дети, стоит подумать о доме, где дети смогут играть во дворе. В большинстве случаев лучше всего с этим обстоят дела в пригородных районах, где темп жизни несколько спокойнее. Зачастую цены на трех- или четырехкомнатные рядные дома там находятся на одном уровне с квартирами в центре города, так что если вы ищете жилье побольше, стоит поискать его за городом», - говорит Кикас.

Однако, по словам руководителя Центра кредитной компетенции Luminor, если вы предоставлены сами себе, есть риск перемудрить при выборе жилья и составлении планов, и дом вашей мечты может от вас ускользнуть.

«Чтобы избежать подобной ситуации, я рекомендую обратиться в банк и обсудить ваши желания, потребности и возможности», – объясняет она.