Покупка жилья - одно из самых важных финансовых решений в жизни, и люди часто ждут подходящего момента, чтобы его принять.
Банк отвечает на вопрос: когда наступает подходящее время для покупки жилья?
«Предсказать, как себя поведет рынок недвижимости, равно как и рынок кредитования, довольно сложно, поэтому иногда ожидание снижения цен или падения Euribor может закончиться тем, что события пойдут совсем не так, как рассчитывали. Поэтому, если вы планируете купить недвижимость для долгосрочного проживания, то, как правило, почти любой момент можно считать подходящим», – говорит руководитель Центра кредитной компетенции Luminor Хелина Кикас.
Если для покупки жилья планируется использовать кредит, то возраст, опыт работы, навыки, образование и положение человека на рынке труда будут определять, стоит ли брать кредит и в каком объеме.
Кикас привела пример: если молодой человек обладает четкими навыками, имеет опыт работы в конкурентном и перспективном секторе и каждый месяц у него остаются деньги на сбережения, то он может рассчитывать на получение максимального кредита. С другой стороны, если заемщик работает в отрасли, где сейчас не лучшие времена, и денег на сбережения не остается, обращаться за максимальным кредитом - не лучший вариант.
«Стоит помнить, что взять кредит на максимальный срок в 30 лет могут люди в возрасте до 45 лет. Если первое жилье покупается в более позднем возрасте, то более короткий период погашения может стать препятствием для покупки жилья своей мечты. Чем он короче, тем выше ежемесячный платеж по конкретному кредиту, и это может стать препятствием, если ежемесячный доход не позволяет вносить такой ежемесячный платеж», - объясняет Кикас.
По словам руководителя Центра кредитной компетенции Luminor, хорошей практикой является проверка своей готовности в течение определенного периода времени, чтобы понять, сможете ли вы выполнить потенциальное обязательство.
Например, один из способов - ежемесячно в течение шести месяцев откладывать определенную сумму на покрытие платежей по кредиту. Таким образом, вы сможете понять, по карману ли вам кредит и насколько комфортно вы себя чувствуете, беря на себя такие обязательства.
В любом случае важно иметь запас сбережений на случай непредвиденных обстоятельств, который должен составлять не менее трех-шести месяцев дохода.
Хелина Кикас отметила, что при выборе конкретного жилья покупателям необходимо определить районы, которые соответствуют их желаниям, финансовым возможностям и образу жизни. Например, следует обязательно учитывать расположение места работы или школы, а если в семье есть маленькие дети, то детского сада или места проведения досуга.
Как выбрать подходящее жилье?
Кроме того, необходимо учитывать, есть ли поблизости все необходимое для повседневной жизни, например, как далеко вы находитесь от продуктового магазина, тренажерных залов, развлекательных центров и живописных мест. Это особенно важно, если у людей нет собственных средств передвижения и они пользуются общественным транспортом.
«При выборе жилья, конечно, важно учитывать размер семьи. Если у вас есть маленькие дети, стоит подумать о доме, где дети смогут играть во дворе. В большинстве случаев лучше всего с этим обстоят дела в пригородных районах, где темп жизни несколько спокойнее. Зачастую цены на трех- или четырехкомнатные рядные дома там находятся на одном уровне с квартирами в центре города, так что если вы ищете жилье побольше, стоит поискать его за городом», - говорит Кикас.
Однако, по словам руководителя Центра кредитной компетенции Luminor, если вы предоставлены сами себе, есть риск перемудрить при выборе жилья и составлении планов, и дом вашей мечты может от вас ускользнуть.
«Чтобы избежать подобной ситуации, я рекомендую обратиться в банк и обсудить ваши желания, потребности и возможности», – объясняет она.