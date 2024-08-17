Спортсменка бежала шесть дней и установила новый рекорд Эстонии

В гонке, которая началась в прошлое воскресенье, Юлия Ракина пробежала круг длиной 674,29 метра 1012 раз, что принесло ей второе место, пишет ERR. Победителем стала шведка Луиза Кьельссон, которая за шесть дней преодолела 754,672 километра.

Оба этих результата лучше предыдущего рекорда сезона в Европе, установленного украинкой Викторией Николаенко-Брянцевой, которая пробежала 672,038 километра.

Ранее установленный рекорд Эстонии на 144-часовом забеге, который принадлежал Ает Кийслой и составлял 541,107 километра, был побит Юлией Ракиной в ночь с четверга на пятницу, когда она пробежала чуть больше 110 часов.

Кроме того, результат Юлии Ракиной стал абсолютным рекордом Эстонии, поскольку эстонские мужчины еще не участвовали в шестидневной гонке.