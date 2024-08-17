В многоквартирном доме в Ласнамяэ произошел пожар: потребовалась эвакуация жителей

По данным Спасательного департамента пожарные эвакуировали жителей многоэтажного дома.

К 15:26 пожар был локализован. Один из жильцов был осмотрен скорой помощью в профилактических целях, но других сообщений о пострадавших не поступало.

Также частично была нарушена работа канализационной системы в доме, которая пострадала в результате возгорания. Для получения более подробной информации Спасательный департамент просит обращаться к местному самоуправлению.

К 18:16 спасательные работы были завершены, и жителям разрешили вернуться в свои квартиры.