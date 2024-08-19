Эксперт: покупка жилья – инвестиция, прежде всего, в семью

Таким образом, вопрос о том, когда наступает подходящее время для покупки или продажи недвижимости, является оправданным во всех отношениях.

Исполнительный руководитель Pindi Kinnisvara Дарья Сударинен разъясняет, что при приобретении, а также при продаже недвижимости выбор времени зависит, в первую очередь, от того, с какой целью заключается сделка.

Для себя покупают в любое время

«Прежде всего, следует обратить внимание на мотивы сделки, которые в широком плане подразделяются на две категории: купля-продажа собственного жилья и купля-продажа прочей недвижимости, когда нет большой разницы в том, происходит это в разовом порядке или же в целях предпринимательства», - сказала Сударинен.

«Ели сделка совершается с собственным жильем, например, покупается новое или продается старое с целью приобретения нового, то выбор времени становится абсолютно второстепенным вопросом. В игру вступают эмоции и благополучие членов семьи, которое невозможно обратить в деньги», - отметила Сударинен.

«Независимо от того, переживаем мы хорошие или непростые времена, всегда нужно иметь запасной план, и никогда не стоит действовать выше своих возможностей, взяв непосильный для себя кредит. Однако если же кошелек позволяет, то не стоит стиснув зубы ожидать снижения цен, проживая в крошечной квартирке с несколькими детьми, поскольку это может повлечь за собой еще большее несчастье: семья за это время может вовсе распасться», - объяснила Сударинен.