Вопрос о недвижимости разжигает страсти почти в каждой семье: кто-то хочет продать, кто-то желает купить, а кто-то ищет более выгодные предложения по аренде. Речь идет о таком же товаре первой необходимости, как молоко или хлеб, который необходим всем, просто недвижимость значительно дороже, и ее покупка в «правильное» или «неправильное» время может означать разницу в стоимости, достигающую десятков тысяч евро.
Эксперт: покупка жилья – инвестиция, прежде всего, в семью
Таким образом, вопрос о том, когда наступает подходящее время для покупки или продажи недвижимости, является оправданным во всех отношениях.
Исполнительный руководитель Pindi Kinnisvara Дарья Сударинен разъясняет, что при приобретении, а также при продаже недвижимости выбор времени зависит, в первую очередь, от того, с какой целью заключается сделка.
Для себя покупают в любое время
«Прежде всего, следует обратить внимание на мотивы сделки, которые в широком плане подразделяются на две категории: купля-продажа собственного жилья и купля-продажа прочей недвижимости, когда нет большой разницы в том, происходит это в разовом порядке или же в целях предпринимательства», - сказала Сударинен.
«Ели сделка совершается с собственным жильем, например, покупается новое или продается старое с целью приобретения нового, то выбор времени становится абсолютно второстепенным вопросом. В игру вступают эмоции и благополучие членов семьи, которое невозможно обратить в деньги», - отметила Сударинен.
«Независимо от того, переживаем мы хорошие или непростые времена, всегда нужно иметь запасной план, и никогда не стоит действовать выше своих возможностей, взяв непосильный для себя кредит. Однако если же кошелек позволяет, то не стоит стиснув зубы ожидать снижения цен, проживая в крошечной квартирке с несколькими детьми, поскольку это может повлечь за собой еще большее несчастье: семья за это время может вовсе распасться», - объяснила Сударинен.
В отношении же попросту оставленной без внимания недвижимости или инвестиций действует несколько иная логика. Сегодня активность на рынке достаточно низкая, что открывает хорошие возможности для покупок. Вместе с тем, следует признать, что дешевых распродаж не предвидится, поэтому продажа недвижимости, находящейся просто в ожидании реализации, возможно, не является непременно необходимой.
Продавать можно не спешить
«Процесс восстановления рынка будет проходить спокойно, однако если для находящихся вложенных в недвижимость денег еще не нашлось новое предназначение, и нет непосредственной нужды в дополнительных деньгах, то спустя несколько лет собственника недвижимости может ожидать приятный сюрприз, и он будет благодарить самого себя за то, что он не обратил свою недвижимость в деньги», - сказала она.
«В заключение хочу добавить, что, хотя многие пытаются объединить приобретение жилья и инвестиции, в реальности это почти никогда не работает. Жилье – это, несомненно, инвестиция, однако инвестиция не в недвижимость, а в семью, в ощущение счастья и гармонии. В свою очередь, в квартире, приобретенной с целью инвестиции, безусловно, можно жить, но в таком случае она, образно говоря, будет иметь "привкус таблицы Excel". Давайте все же разделять эти два понятия», - добавила Сударинен.