Семь хороших советов для успешного общения с покупателем недвижимости

«Покупатели жилья во многом действуют под влиянием эмоций, они хотят чувствовать себя в роли желанных гостей, а не в качестве кошелька или того, кто решит чужие проблемы», - рассуждает Леок.

Состояние объекта является крайне важным: независимо от состояния недвижимости помещения должны быть убраны, шторы на окнах раздвинуты, а аромат кофе и свежие фрукты в вазе на столе станут неплохим дополнением к общей картине.

«Однако реально привлекающий внимание момент заключается все же в обаянии человека, который принимает покупателя, и в его поведении, поскольку сделку заключают между собой люди, а не бетон или паркет», - объясняет Леок.

«В течение своей тридцатилетней карьеры маклера в сфере недвижимости я видел очень разные варианты приема покупателей, и, опираясь на свой многолетний опыт, осмелюсь поделиться и с другими людьми своими рекомендациями, в каких случаях вероятность заключения сделки возрастает благодаря способности продавца очаровывать покупателя в хорошем смысле этого слова», – сказал Леок.

1. Будьте приветливы и дружелюбны

Угрюмый или откровенно скучающий владелец не вызывает доверия. Даже если у собственника недвижимости выдался плохой день, необходимо все же взять себя в руки, сменить несвежую рубашку и показать себя с лучшей стороны. Перебарщивать, естественно, тоже нет смысла, однако покупатель хочет чувствовать себя желанным, а не незванным гостем.

2. Ознакомьте гостя с деталями