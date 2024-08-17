Сб, 17.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ФСБ завела уголовное дело на журналистов, сделавших репортаж из захваченной украинскими военными Суджи

Copy
ФСБ РФ
ФСБ РФ Фото: Shutterstock

ФСБ завела уголовное дело в отношении журналистов итальянской телерадиокомпании RAI, которые незадолго до этого выпустили репортаж из Суджи Курской области, контролируемой украинскими военными, пишет «Медуза».

Дело заведено по статье о незаконном пересечении границы.

Незадолго до официального сообщения об уголовном деле RAI сообщила, что журналистов временно отзывают в Италию «исключительно для того, чтобы гарантировать их безопасность и личную защиту».

Репортаж из Суджи вышел в эфир в четверг, 15 августа. МИД России два дня спустя вызвал итальянского посла и заявил решительный протест из-за действий журналистов, которые «незаконно проникли на территорию РФ для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область».

Помимо RAI, в Судже побывали съемочные группы еще нескольких зарубежных СМИ из разных стран. Власти России на это никак не реагировали.

Ключевые слова

Наверх