ФСБ завела уголовное дело в отношении журналистов итальянской телерадиокомпании RAI, которые незадолго до этого выпустили репортаж из Суджи Курской области, контролируемой украинскими военными, пишет «Медуза».
ФСБ завела уголовное дело на журналистов, сделавших репортаж из захваченной украинскими военными Суджи
Дело заведено по статье о незаконном пересечении границы.
Незадолго до официального сообщения об уголовном деле RAI сообщила, что журналистов временно отзывают в Италию «исключительно для того, чтобы гарантировать их безопасность и личную защиту».
Репортаж из Суджи вышел в эфир в четверг, 15 августа. МИД России два дня спустя вызвал итальянского посла и заявил решительный протест из-за действий журналистов, которые «незаконно проникли на территорию РФ для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область».
Помимо RAI, в Судже побывали съемочные группы еще нескольких зарубежных СМИ из разных стран. Власти России на это никак не реагировали.