Помощник Путина, экс-директор ФСБ Николай Патрушев считает, что украинцы в своем неожиданном вторжении получили помощь от Запада. Патрушев обвинил НАТО и Запад в том, что они были причастны к подготовке вторжения Украины в Курскую область России.

«Операция в Курской области также спланирована при участии натовцев и западных спецслужб. Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима. Заявления руководства США о непричастности к преступлениям Киева в Курской области не соответствуют действительности. Штаты регулярно говорят одно, а делают другое. Без их участия и непосредственной поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России», - заявил Патрушев.

Администрация президента США, в свою очередь, заявила, что Украина не заявляла о вторжении в Курскую область и что США не причастны к этой операции.

Как сообщалось, украинская армия начала наступление в Курской области 6 августа, прорвав российскую границу в районе города Суджа, а затем начав стремительное наступление и на сопредельные территории.