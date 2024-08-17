Серия мероприятий Tartu Pride, представляющая сексуальные и гендерные меньшинства, продолжилась в субботу концертом на Тартуской Ратушной площади. Концерт длился более двух часов и привлек сотни представителей ЛГБТ+ сообщества, а также многих других людей.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Множество радужных флагов и представителей ЛГБТ+: в студенческой столице прошел концерт в рамках Tartu Pride
Незадолго до двух часов дня участники парада Tartu Pride прибыли на Ратушную площадь, где уже была установлена сцена, а также несколько палаток с развевающимися радужными флагами, где все желающие могли что-то купить, попробовать или пообщаться друг с другом.
Мероприятие начало набирать обороты около трех часов дня, когда на площади начался концерт под открытым небом. На сцену вышли группы Kaisa Ling Thing, Su/mi, Andreas, первый в странах Балтии ЛГБТ+ смешанный хор Vikerlased, а также Dykeonaut, получивший в прошлом году титул лучшего драг-кинга Балтии.