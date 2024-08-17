13 лет спустя: жители Эстонии активно обменивают кроны на евро

Эстония перешла на евро 1 января 2011 года, но Банк Эстонии принимает кроны и по сей день. Во втором квартале 2024 года центробанк осуществил 172 сделки по обмену крон на евро.

Жителям было выплачено 35 740 евро. Это означает, что они принесли в Банк Эстонии примерно 559 209 эстонских крон.

По оценке центробанка, на руках жителей Эстонии все еще остаются кроны на общую сумму 43,7 млн евро.

«В последние годы интерес к обмену крон на евро остается небольшим», - констатируют в Банке Эстонии.