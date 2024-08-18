В субботу, 17 августа, незадолго до семи часов вечера в полицию поступил вызов с высоким приоритетом в волость Тори в город Синди, где, по предварительной информации, в парке кого-то ударили острым предметом.
Нападение в парке: полиция ищет очевидцев
На месте свидетели показали полицейским, куда направился предполагаемый нападавший. В то же время поступила информация, что возможные пострадавшие также покинули место происшествия.
«Мы немедленно начали поиск возможных жертв и нападавшего в этом районе, но никого найти не удалось», - сказал пресс-секретарь полиции.
Полиция просит возможных жертв связаться с ними по номеру 112. «Если у кого-то есть дополнительная информация о субботнем инциденте, пожалуйста, сообщите об этом по номеру 112».
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.