Нападение в парке: полиция ищет очевидцев

На месте свидетели показали полицейским, куда направился предполагаемый нападавший. В то же время поступила информация, что возможные пострадавшие также покинули место происшествия.

«Мы немедленно начали поиск возможных жертв и нападавшего в этом районе, но никого найти не удалось», - сказал пресс-секретарь полиции.

Полиция просит возможных жертв связаться с ними по номеру 112. «Если у кого-то есть дополнительная информация о субботнем инциденте, пожалуйста, сообщите об этом по номеру 112».

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.