«Работников» искали через Facebook: Трудовая инспекция заподозрила фирму в эксплуатации подростков

В связи с поступившими в Трудовую инспекцию сообщениями инспекторы ведомства проверили соблюдение требований законодательства, регулирующего условия труда и трудовые отношения несовершеннолетних, работающих на улицах Таллинна.

А именно, 14-17-летние дети из Украины собирают пожертвования от прохожих в копилки в Таллинне. Целью пожертвований якобы является покупка машин скорой помощи для Украины и поддержка семей, прибывающих в Эстонию из Украины.

Однако Трудовая инспекция подозревает, что деньги собираются не на те цели и что фирма SA Help Palm намеренно набирает более уязвимую целевую группу. Несовершеннолетние работники часто оказываются в значительно более уязвимом положении и могут легко стать жертвой мошенничества.

По информации, полученной Трудовой инспекцией, несовершеннолетним приходится лгать о том, что им не платят за труд и что они выполняют работу по собственному желанию. Однако при общении с детьми выяснилось, что на самом деле они тоже получают определенный процент от собранных пожертвований. Таким образом, несовершеннолетних побуждают работать дольше, чтобы получать более высокую заработную плату.

По мнению Трудовой инспекции, сокрытие того факта, что определенная часть собранных в качестве пожертвований денег выплачивается детям наличными, вызывает законные сомнения в прозрачности использования пожертвований.

«Эти несовершеннолетние были привлечены через объявления в Facebook, поэтому мы рекомендуем родителям всегда узнавать, где и кем работает их ребенок. Если вы заметили подобные объявления, сообщите и в Трудовую инспекцию», - пишет ведомство на портале Tööelu.

Трудовая инспекция запретила SA Help Palm трудоустройство несовершеннолетних.

Инспекция призывает всех, кто хочет сделать пожертвование, проверять информацию, чтобы избежать мошенничества и обеспечить, чтобы поддержка действительно дошла до нуждающихся.

«Если вы заметили на работе несовершеннолетних и у вас возникли сомнения относительно условий их труда, сообщите об этом в Трудовую инспекцию. Сообщить можно, написав на адрес vihje@ti.ee», - пишет ведомство.