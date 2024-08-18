Хотя в субботу посетителей Дней города Тапа ждали танцы, песни и ярмарка, акцент явно был сделан на старых машинах. В центр города приехали автовладельцы и мотоциклисты, возраст транспортных средств которых колебался от 35 до почти ста лет.
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ФОТО ⟩ Настоящие раритеты! Центр Тапа заполонили уникальные автомобили
Перевод: София Солдатенко
Более трети старых автомобилей составляли американцы, а среди американцев была наиболее популярна марка Ford. Хотя ни одна модель Ford T не добралась до города Тапа, нельзя было не заметить Ford A. Он был изготовлен в 1928 году. Остальные модели Ford были из шестидесятых и семидесятых годов, такие как Anglia, Thunderbird, Mustang, Cortina, Landau, Torino и Ranchero. Но внимание привлекли и принадлежащие Ford автомобили люксового бренда Lincoln.