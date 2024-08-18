Трагическое ДТП: один несовершеннолетний погиб, еще один тяжело пострадал

Сегодня, 18 августа, около четырех часов утра в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП в деревне Лауласмаа в Харьюмаа.

«По предварительным данным, Volkswagen, которым управлял 17-летний подросток, двигался со стороны Лауласмаа в сторону Таллинна, когда по неизвестной причине вылетел с дороги и врезался в дерево», - рассказала оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Леа Бяренсон.

17-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия. 17-летний водитель в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Оперативный руководитель добавила, что юноши были в автомобиле вдвоем и были пристегнуты ремнями безопасности. Авария произошла на извилистой дороге, где максимальная скорость составляет 90 км/ч. На месте ДТП дорожное покрытие было сухим.

Что стало причиной такого трагическое происшествия, полиция установит в ходе производства.