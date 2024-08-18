Инвестирование в кости динозавров - дело не для каждого, но у этого вложения есть одно несомненное преимущество: такие реликвии нелегко украсть. Например, трехрогий череп трицератопса, длина которого достигает 2,5 метров, явно не поместится в рюкзак. Перевозка такого громоздкого экспоната также вызывает немалые трудности.
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Купите себе динозавра: скелеты, которые стоят миллионы
Перевод: Каролийна Вертяева
Музей естественной истории в Абу-Даби, видимо, учел этот фактор, предложив 31,8 миллиона долларов (29,8 миллиона евро) за 67-миллионолетний скелет тираннозавра по имени Стэн на аукционе Christie's в 2020 году. Это стало самой высокой ценой, когда-либо заплаченной за ископаемое на аукционе, значительно превысившей первоначально прогнозируемые 6-8 миллионов долларов.