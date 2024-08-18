Купите себе динозавра: скелеты, которые стоят миллионы

Стегозавр Апекс, окаменелость возрастом 150 миллионов лет, стоимость которой оценивалась в четыре-шесть миллионов долларов, на самом деле была продана на аукционе Sotheby's за 44,6 миллиона долларов.

Инвестирование в кости динозавров - дело не для каждого, но у этого вложения есть одно несомненное преимущество: такие реликвии нелегко украсть. Например, трехрогий череп трицератопса, длина которого достигает 2,5 метров, явно не поместится в рюкзак. Перевозка такого громоздкого экспоната также вызывает немалые трудности.