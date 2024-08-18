«Каждый вечер в течение двух часов мы должны были позволить "залезть" восьми мужчинам. Это работало так: они заходили, шли в кабинет врача, чтобы пройти проверку, после этого получали номер, то есть женщину-заключенную. Делали там все дела - вперед, вверх, вниз, назад - и все. Получали еще одну инъекцию и уходили», - так звучит цитата-воспоминание из книги Кристи Пол Zwangsprostitution («Принудительная проституция»), ярко описывающей тему, о которой много лет не говорили в обществе, пишет портал RUS.TVNET.
О созданных рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером борделях в концлагерях. Как так получилось, что даже в лагерях для обреченных на смерть могли существовать такие «дома удовольствия», и какова была их идеология - почему во имя долины смерти в конце концов был нужен секс?
Маргарет, женщина из борделя лагеря Бухенвальд, в книге Кристи Пол Bordelle in deutschen Konzentrationslagern («Бордели в немецких концлагерях») рассказывает о разговоре между доктором Шидловским и представителем СС.