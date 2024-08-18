«Каждый вечер в течение двух часов мы должны были позволить "залезть" восьми мужчинам. Это работало так: они заходили, шли в кабинет врача, чтобы пройти проверку, после этого получали номер, то есть женщину-заключенную. Делали там все дела - вперед, вверх, вниз, назад - и все. Получали еще одну инъекцию и уходили», - так звучит цитата-воспоминание из книги Кристи Пол Zwangsprostitution («Принудительная проституция»), ярко описывающей тему, о которой много лет не говорили в обществе, пишет портал RUS.TVNET.