Круизный сезон в разгаре: на предстоящей неделе в Таллинне пришвартуются пять лайнеров

Первым из Риги во вторник прибудет 252-метровый AIDAdiva, до рассвета судно отправится в Хельсинки. Лайнер под итальянским флагом находится в недельном турне, которое начинается и заканчивается в Ростоке. Всего судно, строительство которого обошлось в 315 млн евро, в этом круизном сезоне посещает Эстонию шесть раз. AIDAdiva снова можно будет увидеть в Ванасадам 1 октября.

Silver Dawn, который был в Ванасадам в субботу, 17 августа, прибудет из Стокгольма во вторник в середине дня. Мегаяхта длиной 213 метров под флагом Багамских островов поздно вечером во вторник отправится в Хельсинки. В этом году Silver Dawn больше не придет в Эстонию.

В среду прибудет с Готланда совершающий недельный тур, который начнется и завершится в Ростоке, 316-метровый Mein Schiff 7. В полночь корабль, идущий под мальтийским флагом, возьмет курс на Хельсинки и вернется в Эстонию 28 августа.

В четверг с Готланда прибудет Celebrity Silhouette, также зарегистрированный на Мальте, который во второй половине дня пойдет в Стокгольм. Суудно длиной 315 метров совершает двухнедельном круизе, который начинается и заканчивается в Роттердаме. На обратном пути Celebrity Silhouette также посетит Копенгаген. В этом сезоне судно в Эстонию больше не вернется.

В воскресенье из Хельсинки прибудет 90-метровый Hebridean Sky, который в 22 часа того же дня возьмет курс на Сааремаа, и это будет последний визит этого круизного судна в Эстонию в этом сезоне.