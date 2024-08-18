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Транзит российского газа через Украину остается на уровне 42 миллионов кубометров

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Логотип компании «Газпром».
Логотип компании «Газпром». Фото: Kirill Kudryavtsev

Транзит российского газа через Украину продолжается на почти неизменном уровне, сообщает «Газпром». Компания уточнила, что небольшое снижение объемов в выходные дни - это обычная ситуация.

На 18 августа объем транзита газа через Украину, подтвержденный украинской стороной, составляет 42 миллиона кубометров. Днем ранее этот показатель был чуть выше - 42,3 миллиона кубометров.

«Газоизмерительная станция "Сохрановка" в Ростовской области по-прежнему закрыта», - заявил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

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