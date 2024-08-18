Транзит российского газа через Украину продолжается на почти неизменном уровне, сообщает «Газпром». Компания уточнила, что небольшое снижение объемов в выходные дни - это обычная ситуация.
Для подписчиков
Транзит российского газа через Украину остается на уровне 42 миллионов кубометров
На 18 августа объем транзита газа через Украину, подтвержденный украинской стороной, составляет 42 миллиона кубометров. Днем ранее этот показатель был чуть выше - 42,3 миллиона кубометров.
«Газоизмерительная станция "Сохрановка" в Ростовской области по-прежнему закрыта», - заявил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.