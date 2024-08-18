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Видео В Германии загорелось колесо обозрения, пострадали люди

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Горящее колесо обозрения под Лейпцигом. Кадр из видео.
Горящее колесо обозрения под Лейпцигом. Кадр из видео. Фото: Ekrānuzņēmums no video

На фестивале Highfield под Лейпцигом в субботу вечером загорелось колесо обозрения. Несколько человек пострадали, пишет Rus.TVNET.

В субботу вечером, около 21:00, на фестивале под открытым небом недалеко от немецкого города Лейпциг загорелись две гондолы колеса обозрения. Руководитель операций немецкого Красного Креста рассказал новостному агентству DPA, что есть несколько пострадавших, в том числе двое пострадали серьезно. Погибших нет.

Обе пострадавшие от пламени гондолы сгорели полностью, а людей постепенно эвакуировали из колеса обозрения. Представитель пожарных сказал, что ситуация сейчас находится под контролем. По информации полиции, более 30 человек пострадали.

Среди них были четверо полицейских, рассказала агентству DPA пресс-представитель полиции. О причинах пожара никакой информации пока не сообщается.

Изначально фестиваль был прерван. Примерно через час после возникновения пожара, около 22:00 посетителям сообщили, что с пострадавшими все в порядке. Фестиваль продолжился в 22:30 выступлением группы Cro.

Музыкальный фестиваль Highfield проходит на озере Штермталь с 2009 года. До этого он проводился на водохранилище Хоэнфельден рядом с Эрфуртом. Ожидается, что в 2024 году Highfield посетят около 30 000 человек.

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