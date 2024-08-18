Вирус оспы обезьян продолжает распространяться в Африке

Вирусная инфекция mpox, также известная как оспа обезьян, стремительно распространяется в африканских странах. Как следует из данных Агентства здравоохранения Африканского союза (CDC), опубликованных в субботу, 17 августа, только за прошедшую неделю было зарегистрировано 1200 новых предполагаемых или подтвержденных случаев заражения тремя различными подвидами mpox, включая опасный вариант Clade 1b.

В ведомстве отметили, что с начала года было зафиксировано в общей сложности 18 737 случаев заражения в 12 странах Африканского союза, 541 человек скончался.

Уровень угрозы вируса mpox повысили и в ЕС

Европейский центр по профилактике заболеваний и борьбе с ними (ECDC) 16 августа повысил с низкого до умеренного уровень риска, связанного с вирусной инфекцией mpox, в отношении широких слоев населения и путешественников в районах, где были зафиксированы случаи заболевания.

«Из-за тесных связей между Европой и Африкой мы должны быть готовы к новым завезенным случаям заражения подвидом вируса Clade 1», - пояснила глава ведомства Памела Ренди Вагнер.

Заражение вирусом mpox пациента в Швеции

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 15 августа подтвердила случай заражения пациента в Швеции новым вариантом вируса mpox - Clade 1b, отметив, что инфицирование произошло в Африке. В то же время в Германии, комментируя этот случай, подчеркнули, что вирус пока не представляет серьезной угрозы для населения ФРГ.