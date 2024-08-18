Хотя фиксированная процентная ставка по ипотеке чаще всего привлекает внимание в периоды роста Euribor, когда есть риск увеличения платежей, в текущей ситуации такой угрозы не наблюдается. Однако, по мнению Айнара Леппанена, члена правления SEB и руководителя розничного банкинга, не стоит полностью исключать этот вариант.
SEB: фиксация процентной ставки по ипотеке все еще может быть разумным решением
Прогнозы показывают, что Euribor может снизиться до трех процентов к концу года, а в следующие годы стабилизироваться в диапазоне 2,2–2,7%. Леппанен отметил: «На данный момент ипотека с фиксированной ставкой выгоднее для клиента, чем с плавающей».
Приведем пример: если банк и клиент договариваются о марже риска в 1,59%, а клиент выбирает плавающую ставку, которая на 13 августа составляла 3,441%, то итоговый процент по ипотеке составит 5,031%. Но если в тот же день клиент зафиксирует ставку на пять лет, общий процент снизится до 4,07%. Даже фиксация на более короткий срок будет выгоднее, чем плавающая ставка, привязанная к шестимесячному Euribor.
Важно помнить, что предложения по фиксированным ставкам меняются ежедневно, и уже на следующий день условия могут быть другими. Также стоит учитывать, что изменения Euribor приведут к корректировке платежей по плавающей ставке.
Леппанен подчеркивает, что прогнозы Euribor - это лишь оценочные предположения, и нет гарантии, что ставка через несколько лет останется такой же. Это зависит от множества факторов, включая экономическую ситуацию, инфляцию и действия центральных банков.
Если ставки резко снизятся, фиксированная ставка может стать менее выгодной, чем плавающая. Принятие решения на основе прогнозов всегда связано с риском.
Кроме того, досрочное погашение кредита, изменение срока фиксации или переход на плавающую ставку в период фиксации могут привести к дополнительным затратам, таким как плата за изменение договора или компенсация разницы в процентах, если фиксированная ставка выше рыночной.
На данный момент ипотека с фиксированной ставкой предлагает более низкие проценты и ежемесячные платежи по сравнению с плавающей ставкой, что особенно важно на начальном этапе, когда процентная часть платежа велика. «Фиксация ставки дает уверенность в неизменности платежей на выбранный срок, что облегчает планирование и контроль расходов», - отметил Леппанен.
Фиксированная ставка также обеспечивает большую стабильность в условиях нестабильного рынка. По окончании периода фиксации ставка снова будет зависеть от маржи риска и текущего Euribor, но клиент сможет вновь зафиксировать ставку на новых условиях.
«Фиксировать процентную ставку или нет - это решение клиента и зависит только от него, но каждый заемщик ипотечного кредита должен подумать об этом и обсудить это с консультантом банка», - заключил Леппанен.