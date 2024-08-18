SEB: фиксация процентной ставки по ипотеке все еще может быть разумным решением

Прогнозы показывают, что Euribor может снизиться до трех процентов к концу года, а в следующие годы стабилизироваться в диапазоне 2,2–2,7%. Леппанен отметил: «На данный момент ипотека с фиксированной ставкой выгоднее для клиента, чем с плавающей».

Приведем пример: если банк и клиент договариваются о марже риска в 1,59%, а клиент выбирает плавающую ставку, которая на 13 августа составляла 3,441%, то итоговый процент по ипотеке составит 5,031%. Но если в тот же день клиент зафиксирует ставку на пять лет, общий процент снизится до 4,07%. Даже фиксация на более короткий срок будет выгоднее, чем плавающая ставка, привязанная к шестимесячному Euribor.

Важно помнить, что предложения по фиксированным ставкам меняются ежедневно, и уже на следующий день условия могут быть другими. Также стоит учитывать, что изменения Euribor приведут к корректировке платежей по плавающей ставке.

Леппанен подчеркивает, что прогнозы Euribor - это лишь оценочные предположения, и нет гарантии, что ставка через несколько лет останется такой же. Это зависит от множества факторов, включая экономическую ситуацию, инфляцию и действия центральных банков.

Если ставки резко снизятся, фиксированная ставка может стать менее выгодной, чем плавающая. Принятие решения на основе прогнозов всегда связано с риском.