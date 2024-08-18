Полный состав новой партии ERK собрался в Тарту для выбора правления, председателем стал Сильвер Куузик

Перевод: Сергей Светлов

Полный состав ERK собрался в конференц-центре V Spa в Тарту в воскресенье, 18 августа, в полдень, а заседание, согласно повестке дня, продлится до половины пятого. Примерно такое же время продолжительности предполагал и зарегистрировавшийся единственным кандидатом на пост председателя ERK Сильвер Куузик.

Председатель партии и два вице-председателя, на посты которых также претендуют бывшие члены EKRE Яак Валге, Антс Фрош и Пеэтер Эрнитс, должны быть объявлены в 14:15.

Председателем партии стал Сильвер Кууpик, набравший 136 голосов. Пеэтер Эрнитс остался без должности вице-председателя.

На учредительном собрании в конце июня председателем ERK был избран Хенн Пыллуаас, а вице-председателями были выбраны Сильвер Куузик и Пауль Пустусмаа. В правление партии на данный момент входят Яак Валге, Хелен Ребане, К. Яак Роосааре, Андрес Ауле, Антс Фрош, Андри Кийг, Рейн Сууркаск, Рауль Киви, Руубен Каалеп, Анника Лейес.

На сегодняшнем собрании на оставшиеся места в правлении партии выдвинуто 26 кандидатов: Эйно Эркки Йоханнес Рантанен, Хелен Ребане, Меэлис Тоом, Рауль Киви, Лаури Кони, Калью Тамме, Хелле Куллеркупп, Яко Кулл, Андрес Остра, Каймар Мекк, Рональд Юдин, Пеэтер Эрнитс, Рауль Сием, Хуго Райт Мей, Алаар Маас, Даниэль Мереяэр, Андри Кийг, Хенн Пыллуаас, Андрес Ауле, Георг Кирсберг, Руубен Каалеп, Анника Лейес, Рейн Сууркаск, Пауль Пустусмаа, Хейно Мяркс и Каарель Яак Роосааре.

Эстонские националисты и консерваторы были зарегистрированы в коммерческом регистре Тартуского уездного суда 7 августа. С этого момента партия официально зарегистрирована и может участвовать в выборах и другой политической деятельности.