Волхв с кремлевских высот: что говорят диссиденты в США о Дмитрии Саймсе

Возможно, прокуратура решила записать Саймса в «иностранные агенты», быть которыми в США не возбраняется при условии, что вы зарегистрируетесь в минюсте. Или его заподозрили в нарушении каких-то санкций.

Есть и другая гипотеза. Хотя эмпирических доказательств ее я до сих пор не видел, некоторые с давних пор видели в Саймсе агента московского Центра. Бывший москвич Александр Слепак, проживающий ныне в Калифорнии, сказал мне, что подобные подозрения упоминали при нем еще в начале 1970-х его родители Владимир и Мария Слепаки, одни из самых известных советских отказников.

Я познакомился с Саймсом в конце 1974 года, когда в очередной раз приехал в Вашингтон переводить выступление кого-то из советских диссидентов. Вашингтонцы неоднократно упоминали при мне Саймса, дивились, что я никогда о нем не слышал, и поведали мне, что «полгорода считает его агентом КГБ, а полгорода смотрит ему в рот».