Журналист из Нью-Йорка Владимир Козловский рассказывает, кто такой Дмитрий Саймс, почему ФБР провело обыск в его доме в штате Вирджиния под Вашингтоном и как политолог и ведущий «Первого канала» связан с Дональдом Трампом.
Волхв с кремлевских высот: что говорят диссиденты в США о Дмитрии Саймсе
На минувшей неделе ФБР, начиная со вторника, проводило многодневный обыск в поместье бывшего москвича, известного политолога Дмитрия Саймса, расположенном в Вирджинии и купленном в 2021 году за 1,63 млн долларов.
76-летний Саймс, которого общие знакомые знали в юности как Митю Симиса, эмигрировал в США в 1973 году и сделал здесь головокружительную карьеру, венцом которой явилась его передача на российском Первом канале.
Американская часть его карьеры забуксовала в 2016 году в результате его опрометчивого решения поставить на кандидатуру Дональда Трампа.
Саймсу также повредил его все более очевидный прокремлевский крен и работа на Первом канале, где он является с 2018 года соведущим передачи «Большая игра» вместе с Вячеславом Никоновым, внуком Молотова, сталинского министра иностранных дел. ФБР отказалось сообщить причину обыска, заявив лишь, что произвело «следственные действия согласно судебному ордеру».
Саймс заявил российским журналистам, что никто его заранее об обыске не предупредил (чего ФБР делать было не обязано), и высказал предположение, что власти США не желают, чтобы он возвращался в Америку.
Наличие ордера наводит на мысль, что у следственных органов США имеются к нему какие-то претензии, вследствие чего ФБР как раз должно быть заинтересовано, чтобы Саймс вернулся в Америку, и поскорее.
Пока ФБР не сообщило — и не слило в СМИ — никаких данных об этих претензиях, поэтому о них в данный момент можно лишь гадать.
Возможно, прокуратура решила записать Саймса в «иностранные агенты», быть которыми в США не возбраняется при условии, что вы зарегистрируетесь в минюсте. Или его заподозрили в нарушении каких-то санкций.
Есть и другая гипотеза. Хотя эмпирических доказательств ее я до сих пор не видел, некоторые с давних пор видели в Саймсе агента московского Центра. Бывший москвич Александр Слепак, проживающий ныне в Калифорнии, сказал мне, что подобные подозрения упоминали при нем еще в начале 1970-х его родители Владимир и Мария Слепаки, одни из самых известных советских отказников.
Я познакомился с Саймсом в конце 1974 года, когда в очередной раз приехал в Вашингтон переводить выступление кого-то из советских диссидентов. Вашингтонцы неоднократно упоминали при мне Саймса, дивились, что я никогда о нем не слышал, и поведали мне, что «полгорода считает его агентом КГБ, а полгорода смотрит ему в рот».
В конце концов возобладала вторая партия, которая годами ждала, чтобы с кремлевских высот к ней спустился волхв и поведал, наконец, тайны и замыслы советских небожителей. Эту роль успешно сыграл Саймс. Он подошел ко мне в конце выступления диссидента (если память не изменяет, это был писатель Владимир Максимов, будущий издатель парижского «Континента»), представился и любезно предложил у него переночевать, возможно, догадавшись, что у меня может не хватить на гостиницу. Мы проговорили с ним за бутылкой весь вечер, из которого я заключил, что он выдумщик и далеко пойдет в Вашингтоне в свете доверчивости его обитателей.
Бывшие московские друзья Саймса со смехом рассказывали мне потом о его склонности излагать небылицы о своих связях на советских верхах. Видный израильский физик Евгений Левич вспоминает, как однажды Саймс на голубом глазу поведал приятелям, что его отцом был не московский правовед и правозащитник Константин Михайлович Симис, как было принято считать, а западногерманский политик Эгон Бар (СДПГ), творец Ostpolitik, курса на сближение с коммунистическим Востоком, который проводил канцлер Вилли Брандт.
Из той же оперы и другая версия, которую, если верить общим знакомым, выдвигал в последнее время Саймс, утверждавший, что его матерью на самом деле была не знаменитая защитница диссидентов адвокат Дина Исааковна Каминская, а простая русская трактористка. Согласно последней версии, отец его тоже был чистым русским.
«Когда я приехал в Америку в 1980 году, — вспоминает известный советский диссидент Юрий Ярым-Агаев, очевидно, еще не знакомый с последней версией генеалогического древа Саймса, — его родители Дина Каминская м Костя Симис, которые хотели быть частью диссидентского круга и очень меня привечали, стыдились своего сына и предпочитали его не упоминать. Потом, когда он стал здесь известным человеком, их отношение изменилось. У него было здесь много покровителей, особенно среди еврейских организаций, которые мне говорили, что он им много помогал, когда был в Москве».
«В Вашингтоне у него была репутация двойного агента, — продолжал Ярым-Агаев. — Симис всегда был против диссидентов. Алик Гинзбург рассказывал мне, что, будучи руководителем оперотряда своего института, он вместе с КГБ участвовал в его первом аресте или обыске».
Павел Литвинов, стоявший у истоков диссидентского движения в СССР, говорил мне, что, по его сведениям, будучи комсомольским деятелем в ИМЭМО, Саймс разогнал выставку неофициальных художников, устроенную в стенах своего института. Ряды разогнанных включали диссидента Андрея Амальрика, автора знаменитого в те годы трактата «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года».
Саймс не расположил к себе диссидентов и других недругов советской власти своей статьей «Антисоветская бригада», опубликованной в серьезном журнале Foreign Policy зимой 1979–1980 гг. Статья, которая критиковала американских противников разрядки и сторонников жесткого курса по отношению к Москве, включавших Рональда Рейгана, сенатора Генри Джексона, неоконсерваторов и ведущие еврейские организации США, вывела из себя советских эмигрантов. в то время почти поголовно настроенных антисоветски.
Саймса так ругали на страницах довлатовской газеты «Новый американец», что Дина Каминская сделала редкий шаг и заступилась в ней за сына.
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Но Саймс привлек своими публикациями внимание видных американских сторонников так называемого «реализма» во внешней политике, включавших бывшего президента США Ричарда Никсона и экс-госсекретаря Генри Киссинджера, чей суровый тевтонский акцент имитировал бывший младший научный сотрудник ИМЭМО, писавший там диссертацию по рабочему движению в США. Саймс также импонировал им лестью, стратегически размещенной в своих статьях.
Никсон, у которого Саймс сделался неофициальным советником по внешней политике, назначил его руководить своим аналитическим центром, который до 2011 года звался «Никсоновским», после чего семья бывшего президента, смущенная пророссийской репутацией Саймса, порвала отношения с этим учреждением, и оно было переименовано в «Центр национальных интересов» (ЦНИ). Бывший москвич руководил им до 31 декабря 2022 года.
С 1985 года Саймс издает малотиражный журнал «Национальный интерес», которым он, как я понимаю, владеет до сих пор. Тираж издания, выходящего раз в два месяца, не превышал в прошлом году двух тысяч, а коллектив сотрудников — пяти человек.
Одной из самых примечательных публикаций журнала была статья россиянки Марии Бутиной «Медведь и слон», в которой она доказывала, что президент-республиканец будет более склонен к улучшению отношений с Россией, чем демократ. В 2019 году Бутина была приговорена к 18 месяцам тюрьмы за то, что не зарегистрировалась в США в качестве иноагентессы.
В докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего гипотезу о смычке трампистов с Кремлем, Саймсу были посвящены более сотни сносок. Он не числился официальным советником Трампа в ходе предвыборной кампании 2016 года, но его центр организовал весной 2016 года в вашингтонском отеле «Мэйфлауэр» первое выступление Трампа по внешней политике. Саймс также представил его соратнику сенатору Джефу Сешнсу и зятю Джероду Кушнеру по внешнеполитическому меморандуму и предложил Кушнеру компромат на Билла Клинтона, мужа тогдашней трамповской соперницы Хиллари Клинтон.
Кушнер от компромата отказался. Неясно, пригодились ли трампистам меморандумы Саймса. Мюллер заключил, что он не был связным между трампистами и Москвой, но даже мимолетное касательство к Трампу сильно уронило репутацию Саймса. Обыск у Саймса, в свою очередь, был использован либеральными СМИ, чтобы уронить репутацию Трампа.
Хотя имя Саймса незнакомо широкому кругу американцев, обыск в его поместье, носящем имя Patria, удостоился ненормально большого числа сообщений в прессе, в заголовках которых часто упоминался Трамп. Например, «ФБР совершает налет на дом уроженца России, бывшего советником Трампа в 2016 году», «У Трампа неприятности? ФБР совершило налет на дом родившегося в России аналитика, который консультировал бывшего президента США», «ФБР обыскало дом родившегося в России советника Трампа Димитрия Саймса» и т.п
Но еще большой урон репутации Саймса нанесли его пропутинские высказывания, которые обрели критическую массу после вторжения России в Украину.
После нашего знакомства в Вашингтоне я периодически встречал его в манхэттенском «Русском самоваре», где он ужинал с бывшими ленинградцами фотографом Леонидом Лубяницким и Григорием Винниковым, владельцем бюро путешествий, который делал Саймсу билеты в Москву. Лубяницкого уже нет с нами, а Винников перебрался от долгов в Россию, где тоже выступал одно время по телевидению как «американский журналист Грег Вайнер».