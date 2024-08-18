Президенты стран Балтии примут участие в мероприятиях, посвященных 35-летию Балтийского пути

Президент Латвии Эдгар Ринкевич встретится с президентом Эстонии Аларом Карисом у латвийско-эстонского пограничного пункта Унгурини-Лилли, сообщила агентству ЛЕТА специалист по коммуникации медиацентра Канцелярии президента Латвии Элина Креса.

У памятного знака, посвященного Балтийскому пути, президенты произнесут речи, затем состоятся музыкальные представления и неформальные беседы с участниками мероприятия.

А во второй половине пятницы Ринкевич вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 35-летию Балтийского пути уже в литовском городе Пасвалис, где оба президента обратятся к собравшимся. После мероприятия запланирована двусторонняя встреча президентов и совместная пресс-конференция.

Балтийский путь стал ярчайшим свидетельством единства народов Балтии в совместной борьбе за восстановление государственной независимости 35 лет назад. Около двух миллионов человек взялись за руки, создав живую цепь, соединившую три столицы стран Балтии, чтобы привлечь внимание мира к незаконному присоединению стран Балтии к СССР и нарушениям международного права.

Балтийский путь включен в программу ЮНЕСКО Память мира, что подчеркивает важность этого события в создании коллективной памяти.