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Великобритания планирует приравнять экстремистское женоненавистничество к терроризму

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По мнению британской полиции, роль инфлюенсера Эндрю Тейта, находящегося под судом в Румынии, значительна в радикализации подростков.
По мнению британской полиции, роль инфлюенсера Эндрю Тейта, находящегося под судом в Румынии, значительна в радикализации подростков. Фото: Vadim Ghirda

Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер поручила пересмотреть национальную стратегию борьбы с экстремизмом и намерена признать экстремистское женоненавистничество терроризмом, чтобы предотвратить радикализацию молодых мужчин в интернете.

Перевод: Сергей Светлов

Это означает, что для борьбы с женоненавистничеством будут применяться те же меры, что и в случае с исламистским и праворадикальным экстремизмом, сообщает The Telegraph.

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