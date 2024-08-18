Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер поручила пересмотреть национальную стратегию борьбы с экстремизмом и намерена признать экстремистское женоненавистничество терроризмом, чтобы предотвратить радикализацию молодых мужчин в интернете.
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Великобритания планирует приравнять экстремистское женоненавистничество к терроризму
Перевод: Сергей Светлов
Это означает, что для борьбы с женоненавистничеством будут применяться те же меры, что и в случае с исламистским и праворадикальным экстремизмом, сообщает The Telegraph.