Кармо Тюйр: версия с украинским следом в диверсии на «Северном потоке - 2» – полное недоразумение

Перевод: Каролийна Вертяева

«Статья WSJ, опубликованная несколько дней назад, выглядит смело и даже дерзко, описывая детали, которые в принципе не должны быть известны, ведь речь идет о спецоперации на государственном уровне», - пишет Тюйр в своих соцсетях. Он также добавляет, что версия, представленная в статье, была полностью разрушена бывшим разведчиком, который появился в видео, на которое ссылается издание.

Тюйр подчеркивает абсурдность всей этой истории на примере утверждения о том, что команда профессиональных водолазов якобы использовала парусную яхту для подрыва газопровода, чтобы создать видимость обычной прогулки. Более того, утверждается, что в порту они выделялись благодаря украинскому флагу, развевающемуся на судне.

Тюйр считает нелепым, чтобы специалисты такого уровня отправились на сложнейшую спецоперацию с национальным флагом на виду. По его мнению, это указывает на то, что операция была организована под чужим флагом.

«Когда стало понятно, что история начинает затихать, материалы были слиты в авторитетное издание. Почему WSJ решился опубликовать столь неправдоподобную и детализированную информацию - отдельный вопрос. Но главный вывод ясен: кто-то очень старается создать впечатление ненадежности Украины на всех уровнях», - заключает Тюйр в своем посте.

Украина также категорически отвергла любые обвинения в причастности к диверсии на газопроводах Nord Stream в 2022 году, назвав их полной бессмыслицей.