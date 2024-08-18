Политолог Кармо Тюйр ставит под сомнение возможность участия Украины в диверсии на газопроводе «Северный поток - 2», о чем ранее сообщил Wall Street Journal.
Кармо Тюйр: версия с украинским следом в диверсии на «Северном потоке - 2» – полное недоразумение
Перевод: Каролийна Вертяева
«Статья WSJ, опубликованная несколько дней назад, выглядит смело и даже дерзко, описывая детали, которые в принципе не должны быть известны, ведь речь идет о спецоперации на государственном уровне», - пишет Тюйр в своих соцсетях. Он также добавляет, что версия, представленная в статье, была полностью разрушена бывшим разведчиком, который появился в видео, на которое ссылается издание.
Тюйр подчеркивает абсурдность всей этой истории на примере утверждения о том, что команда профессиональных водолазов якобы использовала парусную яхту для подрыва газопровода, чтобы создать видимость обычной прогулки. Более того, утверждается, что в порту они выделялись благодаря украинскому флагу, развевающемуся на судне.
Тюйр считает нелепым, чтобы специалисты такого уровня отправились на сложнейшую спецоперацию с национальным флагом на виду. По его мнению, это указывает на то, что операция была организована под чужим флагом.
«Когда стало понятно, что история начинает затихать, материалы были слиты в авторитетное издание. Почему WSJ решился опубликовать столь неправдоподобную и детализированную информацию - отдельный вопрос. Но главный вывод ясен: кто-то очень старается создать впечатление ненадежности Украины на всех уровнях», - заключает Тюйр в своем посте.
Украина также категорически отвергла любые обвинения в причастности к диверсии на газопроводах Nord Stream в 2022 году, назвав их полной бессмыслицей.
«Идея о том, что Украина была замешана в подрывах Nord Stream - полная нелепость. У нас не было никакого практического мотива для этого», - заявил советник президента Михаил Подоляк в интервью AFP.
Однако ранее в марте прошлого года голландская разведка утверждала, что предупредила ЦРУ о планах Украины взорвать «Северный поток» за три месяца до диверсии. Впоследствии американская разведка призвала Киев отказаться от этих планов, как сообщило голландское телевидение NOS в сотрудничестве с немецкими СМИ ARD и Die Zeit.
The Washington Post также писал, что ЦРУ получило информацию о планах Украины от одной из европейских разведслужб, однако детали не были раскрыты.
26 сентября 2022 года подводные взрывы повредили газопроводы «Северный поток 1» и «Северный поток 2». В организации взрывов подозревали Россию, США и Украину, но все стороны отрицали свою причастность.
По данным NOS, за операцию отвечал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а исполнила ее небольшая группа водолазов, используя парусную яхту. Сообщается, что Владимир Зеленский не был осведомлен о планах.