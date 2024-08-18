Теплый июль ускорил созревание урожая

Средняя температура в испытательном центре Йыгева в июле составила 19 градусов. Самая низкая температура была зафиксирована 10 июля и составила 7,6 градуса. Самый жаркий день был 26 июня, когда температура поднялась до 28,8 градуса. По сравнению с долгосрочной средней температурой в 17,5 градуса, июль оказался теплее на 1,5 градуса. Также средняя температура была выше обычного минимального значения.

Количество осадков в июле было значительно выше нормы. Если долгосрочная средняя норма составляет 65 миллиметров, то в испытательном центре Йыгева выпало 145 миллиметров осадков. В начале месяца интенсивность осадков была низкой: дневное количество дождя иногда достигало десяти миллиметров. Однако в конце месяца дневное количество осадков трижды превышало 20 миллиметров.

Дефицит влаги в верхних слоях почвы сохранялся с предыдущего месяца, поэтому осадки были крайне полезны для восстановления водного баланса и охлаждения растений. Тем не менее, осадки в начале июля оказали незначительное влияние на влажность почвы на глубине десяти сантиметров, и в этом слое сохранялись практически засушливые условия до третьей декады июля.

Ночные ливни были настолько сильными, что вызвали полегание как высоких, так и низкорослых зерновых культур.