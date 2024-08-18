Северное полушарие теряет облака. Последствия могут быть плачевными

Облака представляют собой водяной пар, конденсированный в капли воды или кристаллы льда, а аэрозоли играют центральную роль в их формировании.

С другой стороны, аэрозольные частицы появляются, например, за счет углеводородов, образующихся как побочный продукт контакта с растениями. Природные аэрозоли производят, главным образом, лесные деревья и морской планктон.

По словам профессора Хельсинкского университета Маркку Кулмала, пик количества крупных аэрозольных частиц наблюдался 20 лет назад. С тех пор их число уменьшается.

Без аэрозольных частиц не бывает облаков. А без облаков нет дождя. Без дождя нет жизни.

Согласно Томи Нюману, аэрозоли имеют решающее значение для образования облаков. По мере снижения их числа уменьшается и количество капель воды в облаках. В результате время жизни облаков сокращается.

Если аэрозолей слишком мало, капли воды не конденсируются и не образуются облака, это приводит к потере облачного покрова.

С другой стороны, сокращение выбросов серы с судов в соответствии с Директивой ЕС также привело к уменьшению облаков.

«Облакам выбросы серы идут на пользу, поскольку серная кислота - самый значительный производитель мелких частиц в атмосфере», - говорит Маркку Кулмала.

По словам Томи Нюмана, лишь несколько лет назад ученые поняли, что жара в районах, где в прошлом было много судоходства, усилилась.

Как замедлить исчезновение облаков?