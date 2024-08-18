Согласно исследованию, опубликованному в начале года, количество облаков в регионе Балтийского моря значительно уменьшилось. Облака, в частности, тормозят глобальное потепление, сообщает Yle.
Северное полушарие теряет облака. Последствия могут быть плачевными
«Без облаков нет жизни. Облака охлаждают Землю», - говорит инженер-химик Томи Нюман, основатель компании Ocience.
Облака не только сдерживают потепление в мире, зимой они защищают от слишком сильного холода, не позволяя теплу уходить обратно в космос. Они также образуют тени и дожди, которые необходимы в качестве питьевой воды, для выращивания продуктов питания и для орошения лесов.
Вот почему уменьшение количества облаков является тревожной новостью.
Нюман называет это явление исчезновением облаков. Миссия Ocience - остановить этот процесс.
Облака - источник жизни на Земле
Утрата облачного покрова представляет собой проблему, особенно над океанами.
Темные океаны накапливают больше солнечного тепла, что ускоряет глобальное потепление. Мировой океан покрывает почти 70,8 процентов земной поверхности.
Согласно исследованию, опубликованному в начале года, количество облаков в регионе Балтийского моря значительно уменьшилось.
Это, в свою очередь, привело к увеличению продолжительности лета.
По данным исследования, в 2012 году лето в Северной Европе началось в среднем на 18 дней раньше и закончилось на 12 дней позже, чем в 1953 году.
Было обнаружено, что в регионе Балтийского моря солнечное излучение значительно возросло за последние пятьдесят лет.
Согласно другому исследованию, количество облаков летом в регионе Гренландии уменьшилось на 84 процента в период с 1982 по 2009 год.
Утрата биоразнообразия приводит к потере облаков
По словам Нюмана, потеря облаков в последние годы прогрессирует ускоряющимися темпами, и основными причинами являются утрата биоразнообразия и уменьшение количества мелких частиц в воздухе, то есть аэрозолей.
Облака представляют собой водяной пар, конденсированный в капли воды или кристаллы льда, а аэрозоли играют центральную роль в их формировании.
С другой стороны, аэрозольные частицы появляются, например, за счет углеводородов, образующихся как побочный продукт контакта с растениями. Природные аэрозоли производят, главным образом, лесные деревья и морской планктон.
По словам профессора Хельсинкского университета Маркку Кулмала, пик количества крупных аэрозольных частиц наблюдался 20 лет назад. С тех пор их число уменьшается.
Без аэрозольных частиц не бывает облаков. А без облаков нет дождя. Без дождя нет жизни.
Согласно Томи Нюману, аэрозоли имеют решающее значение для образования облаков. По мере снижения их числа уменьшается и количество капель воды в облаках. В результате время жизни облаков сокращается.
Если аэрозолей слишком мало, капли воды не конденсируются и не образуются облака, это приводит к потере облачного покрова.
С другой стороны, сокращение выбросов серы с судов в соответствии с Директивой ЕС также привело к уменьшению облаков.
«Облакам выбросы серы идут на пользу, поскольку серная кислота - самый значительный производитель мелких частиц в атмосфере», - говорит Маркку Кулмала.
По словам Томи Нюмана, лишь несколько лет назад ученые поняли, что жара в районах, где в прошлом было много судоходства, усилилась.
Как замедлить исчезновение облаков?
По мнению Томи Нюмана, главным способом остановить или хотя бы замедлить утрату облачного покрова является сокращение вдвое глобального потребления и выбросов.
«По мере того как природа будет восстанавливаться, ее собственные механизмы позволят возобновить производство аэрозолей и, соответственно, формирование облаков. Сейчас нет никаких признаков того, что человечество быстро сократит потребление энергии и материалов вдвое», - говорит он.
Одно из решений проблемы, предложенное Ocience, заключается в ускорении роста планктона в океанах.
«В океанах фитопланктон является основой пищевой цепи, позволяя другим видам восстанавливаться», - объясняет Нюман.
Нюман отмечает, что посадка планктона подходит для океанов, а не для небольших эвтрофных внутренних морей, таких как Балтийское море.
Меры необходимо принимать срочно.
«Проблемы, связанные с облачным покровом и формированием аэрозолей, должны быть решены в течение ближайших двух десятилетий, - заключает Нюман.