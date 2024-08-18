Дефицит бюджета государственного сектора достиг 629 миллиона евро

Как сообщила в пресс-релизе аналитик отдела фискальной политики Министерства финансов Хелин Кютт, к концу июня дефицит центрального правительства достиг 706 млн евро, что на 134 млн евро больше, чем за тот же период прошлого года.

«Дефицит вызван замедлением роста налоговых поступлений, снижением поступления неналоговых доходов, а также быстрым ростом инвестиций и управленческих затрат, которые в основном обусловлены закупками оборонной техники. В июне рост налоговых поступлений поступления замедлились в основном из-за снижения собираемости акцизов, так как ранее приобретенные акции были реализованы после повышения ставок акцизов. Однако общая сумма налога уплачена в бюджет больше запланированного, в основном за счет подоходного налога с физических и юридических лиц. С другой стороны, поступления неналоговых доходов не дотягивают до доходов собственника, а также сокращение доходов от выбросов CO2 в результате падения цены единицы CO2», - пояснила аналитик.

По ее словам, финансовое положение фондов социального страхования немного улучшилось, и к концу полугодия они практически достигли баланса. Дефицит фонда здравоохранения в пять млн евро в конце июня заметно хуже, чем годом ранее в то же время, когда профицит составлял 68 млн евро, но ситуация улучшилась по сравнению с предыдущими месяцами. Прежде всего, резко возросли затраты, и это связано именно с существенно возросшей зарплатой последних медработников на основании коллективного договора.

К концу июня Касса по безработице достигла профицита в два млн евро из дефицита в начале года, что является аналогичной тенденцией последних нескольких лет. Год обычно начинается с увеличения стоимости пособий, но получение пособия по безработице такого скачка не совершает. Число зарегистрированных безработных в конце июня упало ниже уровня предыдущего года и демонстрирует признаки дальнейшего снижения.

Профицит местных самоуправлений к концу июня сократился до 81 млн евро, что на 27 млн евро меньше, чем в начале прошлого года.