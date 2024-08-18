ДОМОЙ НА СПАСАТЕЛЬНОМ КАТЕРЕ Катамаран Runö, обслуживающий рейсы между Рухну и материком, вышел из строя

«Runö сломался, стоит в порту Муналайу, людей с острова эвакуируют на спасательном катере», - говорится в сообщении, отправленном в редакцию. По словам представителя службы поддержки компании Tuuleliinid.ee, которая управляет рейсами между Рухну и материком, судно сегодня точно не выйдет в рейс, и к работе привлечены запасные суда.