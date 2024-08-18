«Runö сломался, стоит в порту Муналайу, людей с острова эвакуируют на спасательном катере», - говорится в сообщении, отправленном в редакцию. По словам представителя службы поддержки компании Tuuleliinid.ee, которая управляет рейсами между Рухну и материком, судно сегодня точно не выйдет в рейс, и к работе привлечены запасные суда.
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ДОМОЙ НА СПАСАТЕЛЬНОМ КАТЕРЕ ⟩ Катамаран Runö, обслуживающий рейсы между Рухну и материком, вышел из строя
Перевод: Сергей Светлов
«Одна группа уже отправилась с острова на каком-то катере», - добавил он и отправил скриншот, на котором видно, как судно под названием Ruhnu SAR движется с острова в сторону материка.