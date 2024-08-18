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ГРАФИК Узнайте, где в мире производится больше всего пива и на каком месте находится Эстония

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В Баварии (Германия) на всех массовых мероприятиях пиво льется ручьями. На фото фольклорный фестиваль Gäubodenvolksfest, прошедший в начале августа, который является вторым по величине в Германии после Октоберфеста.
В Баварии (Германия) на всех массовых мероприятиях пиво льется ручьями. На фото фольклорный фестиваль Gäubodenvolksfest, прошедший в начале августа, который является вторым по величине в Германии после Октоберфеста. Фото: Armin Weigel

Согласно свежему отчету немецкого производителя хмеля BartHaas, производство пива в мире в прошлом году выросло на 17 миллионов гектолитров и достигло 1,88 миллиарда гектолитров (гектолитр равен ста литрам).

Перевод: Сергей Светлов

Производство пива в Европе снизилось на девять миллионов гектолитров, в основном из-за сокращения производства в Великобритании (на 3,3 миллиона гектолитров), Германии (на 2,9 миллиона гектолитров) и Польше (на два миллиона гектолитров).

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