Согласно свежему отчету немецкого производителя хмеля BartHaas, производство пива в мире в прошлом году выросло на 17 миллионов гектолитров и достигло 1,88 миллиарда гектолитров (гектолитр равен ста литрам).
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ГРАФИК ⟩ Узнайте, где в мире производится больше всего пива и на каком месте находится Эстония
Перевод: Сергей Светлов
Производство пива в Европе снизилось на девять миллионов гектолитров, в основном из-за сокращения производства в Великобритании (на 3,3 миллиона гектолитров), Германии (на 2,9 миллиона гектолитров) и Польше (на два миллиона гектолитров).