ГАЛЕРЕЯ Смотрите, как прошло открытие обновленного Rocca al Mare Prisma

Перевод: Сергей Светлов

Кульминацией первого дня празднований стала музыкальная битва под руководством Якко Мальтиса, в которой соревновались певцы Кристьян Касеару и Лаура. Состязание требовало от музыкантов как импровизации, так и быстрой реакции.

В оба дня в Prisma проходила дегустация продукции, в которой приняли участие 20 различных производителей и брендов, предлагая посетителям попробовать свои продукты. В магазине также была создана зона для совместного рисования, где каждый покупатель мог внести свой вклад. В результате совместного творчества была создана большая картина, отражающая мысли посетителей о том, что делает их счастливыми в Prisma. Также можно было принять участие в развлечениях, таких как Bingo Prisma и игры с конфетами.

17 августа в Prisma выступил известный музыкант Стефан со своей группой, что привлекло большое количество посетителей.

В обновленном Rocca al Mare Prisma теперь представлено более 82 000 товаров, и с обновлением в ассортимент добавилось множество различных продуктов, выбранных с учетом пожеланий клиентов.

Например, значительно увеличились отделы косметики, товаров первой необходимости и сладостей, а у обновленных полок для домашних животных можно увидеть фотографии любимцев клиентов Prisma. К концу августа обновление коснется и отдела туристических товаров и товаров для досуга.