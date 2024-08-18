Новый председатель ERK Сильвер Куузик: избиратели других партий – не враги, а потенциальные союзники

Члены партии «Эстонские националисты и консерваторы» (ERK) собрались в воскресенье в конференц-центре V Spa в Тарту, чтобы выбрать нового председателя, правление и утвердить устав. Теперь партия готовится к следующим муниципальным выборам, которые пройдут в следующем году, под руководством Сильвера Куузика, который также представил дальнейшие шаги партии.