Члены партии «Эстонские националисты и консерваторы» (ERK) собрались в воскресенье в конференц-центре V Spa в Тарту, чтобы выбрать нового председателя, правление и утвердить устав. Теперь партия готовится к следующим муниципальным выборам, которые пройдут в следующем году, под руководством Сильвера Куузика, который также представил дальнейшие шаги партии.
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Новый председатель ERK Сильвер Куузик: избиратели других партий – не враги, а потенциальные союзники
На пост председателя ERK выдвинулся только Сильвер Куузик. Он получил 136 голосов и был избран на эту должность. Вице-председателями стали Яак Валге, набравший 128 голосов, и Антс Фрош, получивший 125 голосов.
В правление партии были избраны Хенн Пыллуаас, Хелле Куллеркупп, Андрес Ауле, Руубен Каалеп, Хелен Ребане, Пауль Пуустусмаа, Рейн Сууркаск, Пеэтер Эрнитс, Андри Кийг, Рауль Сием, Анника Лейес и Эйно Эркки Йоханнес Рантанен.