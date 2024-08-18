Шведские банды уже действуют по всей Норвегии и связаны с несколькими насильственными преступлениями. Это вызывает у полиции опасения, что преступники из соседней страны уже закрепились в Норвегии.
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ЭКСПОРТ ПРЕСТУПНОСТИ ⟩ Норвежская полиция обеспокоена проникновением шведских банд в страну
Перевод: Сергей Светлов
«Ситуация серьезная. Мы опасаемся, что нас может постигнуть тот же сценарий, который мы наблюдаем в Швеции», - заявил шведскому государственному телеканалу SVT руководитель отдела по борьбе с организованной преступностью криминальной полиции Норвегии Кьетил Тунольд.