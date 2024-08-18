ЭКСПОРТ ПРЕСТУПНОСТИ Норвежская полиция обеспокоена проникновением шведских банд в страну

«Ситуация серьезная. Мы опасаемся, что нас может постигнуть тот же сценарий, который мы наблюдаем в Швеции», - заявил шведскому государственному телеканалу SVT руководитель отдела по борьбе с организованной преступностью криминальной полиции Норвегии Кьетил Тунольд.