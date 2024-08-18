Управа района Ласнамяэ приглашает жителей на концерт в честь Дня восстановления независимости Эстонской Республики, сообщает сайт управы.
Ласнамяэ приглашает жителей на концерт в честь Дня восстановления независимости
В понедельник, 19 августа, в центре культуры «Линдакиви» состоится торжественный концерт, посвященный Дню восстановления независимости Эстонской Республики. Мероприятие бесплатное и не требует предварительной регистрации.
«День восстановления независимости Эстонской Республики - это важная дата в нашей истории, которая символизирует свободу, единство и решительность. Мы приглашаем всех отпраздновать этот день прекрасным музыкальным вечером в центре культуры „Линдакиви“. Вместе мы создадим незабываемый вечер, который в полной мере отразит торжественность этой даты и то чувство национальной гордости, которое мы испытываем в этот день», - сказал исполняющий обязанности старейшины заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.
В понедельник, 19 августа, в 18 часов в центре культуры «Линдакиви» (ул.Яана Коорти, 22) состоится торжественный концерт в честь Дня восстановления независимости Эстонской Республики. На сцене выступит известный эстонский оперный певец Ясси Захаров в сопровождении пианиста Маргуса Каппела.
Мероприятие бесплатное для всех и не предусматривает предварительной регистрации. Концерт продлится ориентировочно один час. Поскольку мероприятие проходит в помещении, организаторы просят приходить на концерт здоровыми, а при наличии симптомов заболевания - остаться дома.