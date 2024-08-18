Ласнамяэ приглашает жителей на концерт в честь Дня восстановления независимости

«День восстановления независимости Эстонской Республики - это важная дата в нашей истории, которая символизирует свободу, единство и решительность. Мы приглашаем всех отпраздновать этот день прекрасным музыкальным вечером в центре культуры „Линдакиви“. Вместе мы создадим незабываемый вечер, который в полной мере отразит торжественность этой даты и то чувство национальной гордости, которое мы испытываем в этот день», - сказал исполняющий обязанности старейшины заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.