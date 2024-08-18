Один из самых известных бывших членов EKRE, Яак Мадисон, пока остается беспартийным, но в субботу он провел день на летнем празднике Центристской партии, а уже на следующий день был приглашен в Тарту на собрание «Эстонских националистов и консерваторов» (ERK). Однако, по его словам, он не собирается стучаться в двери ни одной из этих партий.
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Насыщенный конец недели для беспартийного Яака Мадисона: день с Центристской партией, следующий – с ERK
Перевод: Сергей Светлов
На мероприятиях как Центристской партии, так и партии ERK Яак Мадисон присутствовал в качестве гостя и даже выступил с речью. Но почему? По его словам, он просто хорошо ладит со многими. «Я не стучусь в двери других партий, ни в одну. Скорее, просто у меня хорошие личные отношения», - пояснил Мадисон.