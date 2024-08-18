Насыщенный конец недели для беспартийного Яака Мадисона: день с Центристской партией, следующий – с ERK

Один из самых известных бывших членов EKRE, Яак Мадисон, пока остается беспартийным, но в субботу он провел день на летнем празднике Центристской партии, а уже на следующий день был приглашен в Тарту на собрание «Эстонских националистов и консерваторов» (ERK). Однако, по его словам, он не собирается стучаться в двери ни одной из этих партий.