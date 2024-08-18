Тяжелая болезнь унесла жизнь бывшего главного тренера сборной Польши

Смуда возглавлял сборную Польши с 2009 по 2012 год, проведя в общей сложности 37 матчей. Он был главным тренером команды на домашнем чемпионате Европы 2012 года, однако сборная не смогла выйти из группы. Матчи с Грецией и Россией закончились со счетом 1:1, а в игре с Чехией команда проиграла 0:1.

Смуда был признан лучшим тренером Польши в 1996, 1997, 1999 и 2008 годах. Он руководил несколькими польскими клубами, в высшей лиге он исполнял обязанности главного тренера в общей сложности в 496 матчах. Кроме того, он работал в зарубежных клубах, например, в Германии, Турции и на Кипре.

«Спасибо за все, тренер», - написал в социальных сетях легендарный ученик Смуды Роберт Левандовски, добавив их совместную фотографию, сделанную в 2008 году, когда оба были частью клуба «Лех» Познань.

Dziękuję za wszystko Trenerze! pic.twitter.com/LYDU7ICBFL — Robert Lewandowski (@lewy_official) August 18, 2024

В память о Смуде все сегодняшние и завтрашние матчи высшей лиги Польши начнутся с минуты молчания.