Члены научной группы по исследованию микропластика Латвийского института гидроэкологии (LHEI) вернулись из экспедиции на архипелаг Шпицберген (Норвегия), где изучали загрязнение окружающей среды микропластиком, сообщило Rus.TVNET со ссылкой на старшую научную сотрудницу LHEI Инта Диманте-Деймантовича.
Латвийские исследовательницы вернулись из экспедиции в Арктике. Что они там выяснили?
Экспедиция состоялась в конце июля в рамках проекта научного сотрудничества между Латвией, Литвой и Тайванем. Проект финансируется трехсторонним фондом поддержки.
Экспедиция проходила в лагуне залива Эйдембукт. Диманте-Деймантовича отмечает, что из-за таяния ледников в результате изменений климата образовалась новая экоcистема, состоящая из двух взаимосвязанных водных сред, отличающихся как по физико-химическим, так и по биологическим параметрам.
Верхний слой лагуны - это пресная вода, а нижний, глубиной от 8 до 34 метров, - океанская вода, соленость которой как минимум в два раза выше, чем в Балтийском море. Задача LHEI - пополнить существующие знания о том, как современные загрязняющие вещества - микропластик - перемещаются и накапливаются в лагуне по мере исчезновения ледников и формирования новых экосистем в ранее покрытых льдом районах.
Исследовались также биологические параметры экосистемы и стойкие органические загрязнители, присутствующие на поверхности частиц микропластика, и то, как они могут потенциально повлиять на арктические экосистемы. Диманте-Деймантовича объясняет, что стойкие органические загрязнители являются одними из самых опасных загрязнителей, попадающих в окружающую среду в результате деятельности человека.
Они содержатся в средствах по защите растений, промышленных химикатах, таких как полихлорированные бифенилы, фураны, полиароматические углеводороды и другие. Они токсичны и канцерогенны, негативно влияют на здоровье человека и других живых организмов, повреждая нервную и иммунную системы. Микропластик выступает в качестве «транспортного средства» для загрязняющих веществ.
В ходе экспедиции были собраны образцы микропластика из воды, донных отложений и мидий, а в лагуне были установлены ловушки для донных отложений и регистратор температуры и солености. Во время экспедиции следующего года эти устройства будут извлечены из лагуны, чтобы собрать ранее неизвестные данные об арктической экосистеме.
В настоящее время LHEI приглашает к участию в конкурсе компании и частных лиц, готовых оказать финансовую поддержку экспедиции 2025 года.