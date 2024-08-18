«Моя жизнь тяжела»: многократный чемпион Европы уже много лет живет бездомным

Словацкое издание The Slovak Spectator написало, что Цибуля уже много лет живет на улице. Чтобы добыть себе еду, он давно заложил свои медали с чемпионатов Европы и мира. В настоящее время он полностью зависит от милости других людей.

По словам Цибули, его жизнь пошла наперекосяк после развода. «После развода жена выставила меня на улицу. С тех пор я бездомный. Я не могу заниматься спортом, у меня нет еды, и никто не хочет меня нанимать на работу, потому что мне скоро 60. Моя жизнь тяжела», - рассказал Цибуля газете.

Цибуля говорит, что люди иногда узнают его на улице. Кто-то даже хочет сделать фото с известным бодибилдером. «Я все еще силен. Я был бы еще сильнее, если бы не жил на улице», - считает он.

Medaily dal do záložne, denne zápasí s hladom. Kulturistický talent Adam Cibuľa žije na ulici https://t.co/Yd7Cm5Rjky pic.twitter.com/ObVkYGryaL — Denník SME (@denniksme) August 7, 2024

Несмотря на кажущуюся безнадежность своей ситуации, он надеется, что благодаря поддержке добрых людей сможет однажды встать на ноги. Он размышляет о возвращении в бодибилдинг, но сначала ему нужно снова привести свою жизнь в порядок.

Цибуля - яркая фигура в словацком спорте. В 2015 году он занял четвертое место в голосовании за звание спортсмена года в Словакии. Когда-то он был отстранен от соревнований на пять лет за отказ пройти допинг-контроль. Кроме того, он провел время в тюрьме после того, как бежал от коммунистического режима Чехословакии.