Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» в Балтийском море, пишет DW.
Россия предъявила Германии претензии в связи с расследованием подрыва «Северных потоков»
Об этом в понедельник, 19 августа, заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
Он напомнил, что Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест одного из ныряльщиков, подозреваемых в подрыве «Северных потоков», который оказался гражданином Украины. Однако, по словам дипломата, немецкие СМИ уже давно и методично продвигают тезис о том, что эти лица не связаны с каким-либо государством. Из этого он делает вывод, что немецкое следствие также будет закрыто без выявления истинных заказчиков подрывов «Северных потоков», то есть, по сути, ФРГ спустит его на тормозах.
Тяпкин заявил, что Москва в официально поставила перед Берлином вопрос о выполнении Германией и другими затронутыми странами своих обязательств, вытекающих из антитеррористических конвенций ООН.
«На этот счет в двустороннем порядке официально предъявлены соответствующие претензии, в том числе и Берлину», - добавил он и уточнил, что РФ добивается переговоров в соответствии с действующими международными регламентами, а дальнейшие шаги будут зависеть от реакции Запада.