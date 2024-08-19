Он напомнил, что Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест одного из ныряльщиков, подозреваемых в подрыве «Северных потоков», который оказался гражданином Украины. Однако, по словам дипломата, немецкие СМИ уже давно и методично продвигают тезис о том, что эти лица не связаны с каким-либо государством. Из этого он делает вывод, что немецкое следствие также будет закрыто без выявления истинных заказчиков подрывов «Северных потоков», то есть, по сути, ФРГ спустит его на тормозах.