Приграничная торговля снова набирает обороты: Эстония может недосчитаться крупной суммы

«Акциз на пиво в Эстонии уже на 48% выше, чем ставка в Латвии. Мы видим, что пятипроцентное повышение акциза вместе с другими налоговыми изменениями повлияло на поведение потребителей - общий объем продаж местного пива, с которого государство получает акцизный доход, сократился на 7%. Однако, как и несколько лет назад, снова набирает обороты неблагоприятный для эстонской экономики тренд - рост приграничной торговли. В первые пять месяцев 2024 года в приграничных магазинах Латвии продано на 30% больше пива, чем за тот же период в прошлом году», - отметил Хярмс.