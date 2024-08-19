НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ Бомбист из Ярвамаа изготовил взрывчатку из туалетной бумаги, изоленты и лампочки

Лембит Педак за изготовление взрывчатки и организацию взрыва был в рамках договорного производства приговорен к пяти годам и семи месяцам тюремного заключения. Педак находится под стражей с февраля этого года. Он также должен оплатить судебные издержки в размере 6501,68 евро.