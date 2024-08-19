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НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ Бомбист из Ярвамаа изготовил взрывчатку из туалетной бумаги, изоленты и лампочки

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Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

На прошлой неделе в Раквереском доме суда был приговорен к тюремному заключению человек, который в начале года устроил взрыв в поселке на границе Ярвамаа и Ляэне-Вирумаа.

Перевод: Валерия Ермакова

Лембит Педак за изготовление взрывчатки и организацию взрыва был в рамках договорного производства приговорен к пяти годам и семи месяцам тюремного заключения. Педак находится под стражей с февраля этого года. Он также должен оплатить судебные издержки в размере 6501,68 евро.

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