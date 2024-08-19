На прошлой неделе в Раквереском доме суда был приговорен к тюремному заключению человек, который в начале года устроил взрыв в поселке на границе Ярвамаа и Ляэне-Вирумаа.
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НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ ⟩ Бомбист из Ярвамаа изготовил взрывчатку из туалетной бумаги, изоленты и лампочки
Перевод: Валерия Ермакова
Лембит Педак за изготовление взрывчатки и организацию взрыва был в рамках договорного производства приговорен к пяти годам и семи месяцам тюремного заключения. Педак находится под стражей с февраля этого года. Он также должен оплатить судебные издержки в размере 6501,68 евро.