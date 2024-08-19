Крупный эстонский производитель впервые за много лет ушел в убыток

Согласно годовому отчету компании, в 2023 году было получено 20,3 миллиона евро выручки, что на 50% меньше по сравнению с 2022 годом.

В итоге 2023 год завершился убытком в размере 2,5 миллиона евро, тогда как годом ранее операционная прибыль составила 6,8 миллиона евро, говорится в годовом отчете.

В прошлом году компания столкнулась с резким спадом продаж - объем продаж клееных щитов сократился на 54% по сравнению с 2022 годом, составив 13 200 м³ по сравнению с 28 951 м³ в 2022 году.

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