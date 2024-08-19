Опрос, проведенный по заказу компании Luminor, показал, что пятая часть жителей Эстонии не откладывает деньги на пенсию. Основной причиной отказа от накоплений является уверенность в том, что, несмотря на все усилия, инфляция «съест» стоимость денег, которые они откладывали бы на пенсию.
«Инфляция лишит меня сбережений»: около 20 процентов жителей Эстонии не откладывают деньги на пенсию
Наибольшая доля респондентов (60%), откладывают деньги во вторую пенсионную ступень. Треть опрошенных для накопления средств на пенсию присоединились и к третьей ступени, а четверть приумножают свои деньги, инвестируя непосредственно в акции и облигации.
По словам фондового управляющего компании Luminori pensionifondid Вахура Мадисона, вызывает беспокойство тот факт, что, согласно опросу, 20% респондентов вообще не откладывают деньги на пенсию.
Из тех, кто не откладывает деньги, 39% назвали основной причиной отсутствие перспектив накопить на пенсию, поскольку инфляция снижает ценность денег. Четверть не откладывают деньги, потому что не задумывались об этом. 12% отказались от накоплений, потому что считают, что государственная пенсия обеспечит достаточный доход, а 8% не планируют выходить на пенсию.
Опрос также выявил корреляцию с уровнем образования респондентов – чем выше уровень образования, тем больше вероятность того, что человек будет откладывать на пенсию.
Не откладывают деньги на пенсию 52% людей (более половины опрошенных) с базовым образованием, так же ведёт себя каждый четвёртый человек с профессиональным и средним образованием. При этом лишь примерно каждый десятый человек с высшим образованием (11% опрошенных) не копит деньги на пенсию.
Управляющий пенсионными фондами Luminor отмечает, что среди явных неплательщиков пенсии выделяется возрастная группа 40-49 лет, причём 57% из них в качестве основной причины отказа от накопления средств на старость называют инфляцию, которая «съест их сбережения». В то же время только 4% из тех, кому за сорок и кто не откладывает деньги, считают, что им будет достаточно государственной пенсии.
«Понятно, что экономика и быстрая инфляция заставили некоторых людей более скептически относиться к инвестированию. Однако стоит помнить, что в Эстонии инфляция превышала рост заработной платы только в четырёх случаях из последних 20 лет. Средняя доходность на рынках акций составляет 7% в год, и инфляция превышала этот показатель только три раза за последние 20 лет», - объясняет Мадисон.
Он добавил, что, если оглянуться назад, долгосрочный эффект от роста заработной платы, доходности и сложных процентов все же позволил вкладчикам значительно увеличить свои активы.
«Если 42-летний человек станет откладывать 250 евро в месяц, то при средней доходности в 7% на свои инвестиции до и после выхода на пенсию к 65 годам он может иметь около тысячи евро в месяц в сегодняшних деньгах, чтобы дополнять свой доход в течение следующих 12 лет, помимо государственной пенсии», - сказал Мадисон.
Опрос показал, что основная причина, по которой молодые люди не откладывают деньги на пенсию, заключается в том, что они не задумывались об этом (43%). «Молодым людям обычно рекомендуется инвестировать несколько более рискованно, и если инвестирование начинается в двадцатилетнем возрасте и осуществляется последовательно, у них больше шансов на материально обеспеченную старость», - сказал руководитель отдела пенсионных фондов компании Luminor.
По словам Мадисона, пенсионные фонды также являются хорошим вариантом инвестиций для обеспечения достойной жизни в старости благодаря государственным стимулам: 4% от зарплаты государство вносит во вторую ступень человека из сумм социального налога, уплачиваемого с его дохода. Кроме того, вкладчики третьей ступени получают налоговую скидку со взносов в размере до 15% (максимум шесть тысяч евро) от их валового годового дохода.