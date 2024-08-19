«Инфляция лишит меня сбережений»: около 20 процентов жителей Эстонии не откладывают деньги на пенсию

«Понятно, что экономика и быстрая инфляция заставили некоторых людей более скептически относиться к инвестированию. Однако стоит помнить, что в Эстонии инфляция превышала рост заработной платы только в четырёх случаях из последних 20 лет. Средняя доходность на рынках акций составляет 7% в год, и инфляция превышала этот показатель только три раза за последние 20 лет», - объясняет Мадисон.

Он добавил, что, если оглянуться назад, долгосрочный эффект от роста заработной платы, доходности и сложных процентов все же позволил вкладчикам значительно увеличить свои активы.

«Если 42-летний человек станет откладывать 250 евро в месяц, то при средней доходности в 7% на свои инвестиции до и после выхода на пенсию к 65 годам он может иметь около тысячи евро в месяц в сегодняшних деньгах, чтобы дополнять свой доход в течение следующих 12 лет, помимо государственной пенсии», - сказал Мадисон.

Опрос показал, что основная причина, по которой молодые люди не откладывают деньги на пенсию, заключается в том, что они не задумывались об этом (43%). «Молодым людям обычно рекомендуется инвестировать несколько более рискованно, и если инвестирование начинается в двадцатилетнем возрасте и осуществляется последовательно, у них больше шансов на материально обеспеченную старость», - сказал руководитель отдела пенсионных фондов компании Luminor.

По словам Мадисона, пенсионные фонды также являются хорошим вариантом инвестиций для обеспечения достойной жизни в старости благодаря государственным стимулам: 4% от зарплаты государство вносит во вторую ступень человека из сумм социального налога, уплачиваемого с его дохода. Кроме того, вкладчики третьей ступени получают налоговую скидку со взносов в размере до 15% (максимум шесть тысяч евро) от их валового годового дохода.