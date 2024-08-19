По словам профессора международного права Лаури Мялксоо, Украина имеет право воевать на российской территории, поскольку стала жертвой агрессии, но она должна соблюдать на этих территориях правила, предусмотренные для оккупационной власти, пишет Rus.ERR.
Эксперт: международное право позволяет украинцам воевать на территории России
«Правда, при осуществлении права на самооборону необходимо соблюдать определенные правила. Самооборона должна быть пропорциональной. Оценка этого исходит из целей государства, осуществляющего агрессию в этой войне, которые также заключаются в присоединении территорий, аннексии. Мне кажется, что Украина отвечает на это в данный момент», – пояснил гость передачи.