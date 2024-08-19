Эксперт: международное право позволяет украинцам воевать на территории России

«Правда, при осуществлении права на самооборону необходимо соблюдать определенные правила. Самооборона должна быть пропорциональной. Оценка этого исходит из целей государства, осуществляющего агрессию в этой войне, которые также заключаются в присоединении территорий, аннексии. Мне кажется, что Украина отвечает на это в данный момент», – пояснил гость передачи.