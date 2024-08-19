Премьер-министр Михал встретился в Литве с коллегами из стран Балтии

В рамках двухдневной встречи премьер-министры вместе посетили достопримечательности в Клайпеде и Паланге и окрестностях. Они в том числе посетили терминал СПГ Independence, Центр мониторинга береговой охраны Копгалиса, Центр реабилитации животных Балтийского моря, Литовский морской музей и орнитологическую станцию на мысе Венте.

По словам Михала, добрые отношения и тесное общение способствуют сотрудничеству между Балтийскими странами. «Взаимопонимание является залогом нашего успешного сотрудничества. Вместе прилагая усилия ради общих целей, мы сможем добиться гораздо большего, чем по отдельности», - подчеркнул Михал.

На встрече главы правительств уделили много внимания укреплению региональной безопасности, но обсуждали и сотрудничество в секторах транспорта и энергетики, поддержку Украины и ужесточение противороссийских санкций.

Во время традиционных летних встреч премьер-министров стран Балтии в качестве принимающей стороны выступает страна-председатель Балтийского совета министров - в этом году это Литва. Прошлым летом премьер-министры встречались в рамках того же формата в Эстонии.